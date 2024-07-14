Игорь «Кэш» Лобанов заявил, что будущее группы «Слот» неопределенно

Напомним, что изменения в проекте произошли этой весной. Именно тогда стало известно о том, что лид-вокалистка Дария Ставрович покидает «Слот» после 18 лет на этой позиции. Оставшиеся участники коллектива заявили, что подыскивают замену и не намерены «предавать поклонников».