Игорь «Кэш» Лобанов заявил, что будущее группы «Слот» неопределенно

Солист российской ню-метал-группы «Слот» Игорь Лобанов рассказал, что ждет коллектив в будущем. Фанаты проекта встревожились после того, как вышел альбом живых выступлений «Реквием». В нем поклонники услышали своеобразное прощание и решили, что «Слот» прекращает деятельность.
Лобанов пояснил, что «Реквием» подводит черту «большому периоду» в истории группы, а также «расставляет акценты». Больше всего коллектив хотел подчеркнуть, что существует «ради энергообмена с публикой».
В интервью НСН Кэш напомнил, что «переходные периоды» всегда даются тяжело. По его словам, оставшиеся участники хотели бы выйти на новый уровень, но это «может и не получиться».
При этом музыкант не решился точно сказать, что ждет «Слот» в будущем. Кэш предположил, что творческая энергия, которая высвободилась в связи с перестановкой, может вылиться в других проектах.
По мнению музыканта, единственное, что понятно — это то, что у группы есть «мегаподдержка публики». Лобанов поблагодарил фанатов за поддержку и заявил, что сейчас музыканты «в долгу» у своих поклонников.
Напомним, что изменения в проекте произошли этой весной. Именно тогда стало известно о том, что лид-вокалистка Дария Ставрович покидает «Слот» после 18 лет на этой позиции. Оставшиеся участники коллектива заявили, что подыскивают замену и не намерены «предавать поклонников».