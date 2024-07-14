Где в Воронеже отключат горячую воду на следующей неделе

В Воронеже продолжается подготовка к новому отопительному сезону, требующая временных ограничений горячего водоснабжения. На неделе с 15 по 21 июля горячую воду отключат в 140 домах, расположенных на территории трех районов города — Левобережного, Коминтерновского и Центрального.
График с датами и адресами домов представлен в документе по ссылке. В летний период отключений горячей воды специалисты проводят ремонт и модернизацию инженерных систем, гидравлические испытания и другие виды работ на теплотрассах.
В некоторых случаях возможны корректировки. В частности, в пятницу, 12 июля, стало известно, что в связи с производственной необходимостью изменены сроки отключения горячего водоснабжения для части домов на территории Ленинского и Центрального районов. Связано это с работами по увеличению диаметра теплосети на участке трубопровода, проходящем по дамбе Вогрэсовского моста.