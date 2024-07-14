Илон Маск рассказал о двух покушениях на него

В соцсети X миллиардер сделал еще несколько постов, которые касаются покушения на Дональда Трампа. В одном из них он написал, что полностью поддерживает кандидатуру господина Трампа на президентских выборах и надеется на его быстрое выздоровление. В другом сообщении он также призвал отправить в отставку главу Секретной службы и начальника подразделения, который отвечал за безопасность на предвыборном митинге.