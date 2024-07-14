Илон Маск рассказал о двух покушениях на него

«Впереди опасные времена. Два человека (отдельные случаи) уже пытались убить меня за последние 8 месяцев. Их арестовали с оружием примерно в 20 минутах езды от штаб-квартиры Tesla в Техасе», — написал Илон Маск в соцсети X (бывший Twitter).
В соцсети X миллиардер сделал еще несколько постов, которые касаются покушения на Дональда Трампа. В одном из них он написал, что полностью поддерживает кандидатуру господина Трампа на президентских выборах и надеется на его быстрое выздоровление. В другом сообщении он также призвал отправить в отставку главу Секретной службы и начальника подразделения, который отвечал за безопасность на предвыборном митинге.
Покушение на Дональда Трампа произошло на предвыборном митинге в Пенсильвании, когда политик выступал с речью. Господин Трамп был ранен в ухо. Один участник митинга погиб, еще как минимум два человека получили тяжелые ранения. ФБР называет подозреваемым в стрельбе 20-летнего жителя Пенсильвании Томаса Мэтью Крукса. Он был убит Секретной службой. Мотивы покушения остаются неизвестными.
Выборы президента США назначены на 5 ноября. С 15 по 18 июля в Милуоки пройдет съезд Республиканской партии, на которой, как ожидается, на выборы выдвинут Дональда Трампа. Его конкурентом от демократов может стать действующий президент США Джо Байден. Илон Маск ранее публично не заявлял о поддержке кого-либо из возможных кандидатов, однако, по информации Bloomberg, миллиардер жертвовал деньги на кампанию Дональда Трампа.