В конце июля и начале августа в Самаре на двух участках не будут ездить трамваи

В Самаре продолжается подготовка к новому отопительному сезону, и на двух крупных участках в конце июля — начале августа придется перекрывать движение. Речь идет про пересечения улиц Фадеева и Ново-Вокзальной, Ивана Булкина и Антонова-Овсеенко, где проходят трамвайные пути. Теплосети, которые нужно ремонтировать, проходят прямо под путями, так что движение трамваев здесь на время остановят.