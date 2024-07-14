Сергей Жуков рассказал, что работает над мюзиклом о Великой Отечественной войне

Поп-музыкант и лидер группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков поделился подробностями мюзикла, над которым сейчас работает. По словам артиста, постановка будет называться «Ты у меня одна» и коснется его семьи.
Сюжет развернется во времена Великой Отечественной войны. По мнению Жукова, история напомнит о том, что поколение наших прадедов было «совсем другим» и не думало об «айфонах, пиццах и бургерах».
Главным героем станет мальчик, который будет искать свою маму. Эту роль, по словам лидера «Руки Вверх!», может сыграть его 13-летний сын Энжел. Сергею хочется продемонстрировать детям, что «папа может и хочет такой семейный спектакль сделать».
Жуков отметил, что хотел бы отойти от жанра мюзикла, поэтому проект станет скорее «музыкальной повестью». Это будет сделано, потому что так «красиво и романтично», а также потому что история напоминает скорее «мини-кино», просто «в рамках спектакля».
В интервью «Российской Газете» музыкант добавил, что работает над двумя другими мюзиклами, однако ни названия, ни деталей раскрывать не стал. Предварительно дата премьеры «Ты у меня одна» назначена на 2025 год.
Ранее стало известно, что режиссер мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой» Михаил Миронов займется постановкой по песням Александра Розенбаума.