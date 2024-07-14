Сергей Жуков рассказал, что работает над мюзиклом о Великой Отечественной войне

Жуков отметил, что хотел бы отойти от жанра мюзикла, поэтому проект станет скорее «музыкальной повестью». Это будет сделано, потому что так «красиво и романтично», а также потому что история напоминает скорее «мини-кино», просто «в рамках спектакля».