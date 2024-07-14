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Актер и режиссер Алексей Чадов встретился с жителями Иркутска

Алексей сыграл главную роль в фильме «Культурная комедия».

Источник: Комсомольская правда

Актер и режиссер Алексей Чадов встретился с жителями Иркутска. Встреча с российской звездой состоялась вечером 13 июля. Стоит отметить, что Алексей сыграл главную роль в фильме «Культурная комедия». На экраны картина вышла 11 июля. После обсуждения и непременных автографов — премьера фильма в Иркутске на экране в кинотеатре «Художественный».

Кстати, актер прилетел в столицу Приангарья в рамках семейного фестиваля «Энергия+». Мероприятие проходит на площади у памятника Александру III с 12 по 14 июля.

Стоит отметить, что главным гостем фестиваля стала настоящий классик русской литературы — Татьяна Толстая. Ее встреча с горожанами состоялась 13 июля. На площадке, расположенной прямо под открытым небом, с самого утра были сотни людей.