Актер и режиссер Алексей Чадов встретился с жителями Иркутска. Встреча с российской звездой состоялась вечером 13 июля. Стоит отметить, что Алексей сыграл главную роль в фильме «Культурная комедия». На экраны картина вышла 11 июля. После обсуждения и непременных автографов — премьера фильма в Иркутске на экране в кинотеатре «Художественный».