Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси на 15 июля из-за жары

В понедельник ожидается переменная облачность. Ночью и утром на большей части страны, а днем преимущественно по востоку пройдут кратковременные дожди, в некоторых районах будут грозы. Ночью и утром местами ожидается слабый туман. Ветер переменных направлений умеренный, при грозах — порывистый, местами сильный порывистый.



Температура воздуха ночью составит от плюс 16 до 22 градусов, днем — 24−29 градусов, по юго-востоку достигнет 30−34 градусов со знаком плюс. Атмосферное давление существенно не изменится.