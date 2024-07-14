Актер Гоша Куценко встретится с сибиряками в Иркутске

Заслуженный артист России, актер, кинорежиссер, продюсер и певец Гоша Куценко встретится с сибиряками в Иркутске 14 июля. Мероприятие пройдет на площади у Александра III. Кстати, в столицу Приангарья звезда прилетел ради фестиваля «Энергия+». Об этом в своем телеграм-канале сообщил Руслан Болотов, мэр Иркутска.
— Приглашаю всех обязательно посетить фестиваль, — написал Руслан Болотов.
Кстати, с 12 июля на бульваре Гагарина в Иркутске стартовал семейный фестиваль под открытым небом. Все желающие могут принять участие в интересных мероприятиях. К примеру, горожанам предоставлена возможность пообщаться с актерами, писателями. А также каждый сможет посетить мастер-классы, игры, показ кинофильмов.