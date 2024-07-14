Актер Гоша Куценко встретится с сибиряками в Иркутске

Кстати, с 12 июля на бульваре Гагарина в Иркутске стартовал семейный фестиваль под открытым небом. Все желающие могут принять участие в интересных мероприятиях. К примеру, горожанам предоставлена возможность пообщаться с актерами, писателями. А также каждый сможет посетить мастер-классы, игры, показ кинофильмов.