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Актер Гоша Куценко встретится с сибиряками в Иркутске

Гоша Куценко встретится с горожанами 14 июля.

Источник: Комсомольская правда

Заслуженный артист России, актер, кинорежиссер, продюсер и певец Гоша Куценко встретится с сибиряками в Иркутске 14 июля. Мероприятие пройдет на площади у Александра III. Кстати, в столицу Приангарья звезда прилетел ради фестиваля «Энергия+». Об этом в своем телеграм-канале сообщил Руслан Болотов, мэр Иркутска.

— Приглашаю всех обязательно посетить фестиваль, — написал Руслан Болотов.

Кстати, с 12 июля на бульваре Гагарина в Иркутске стартовал семейный фестиваль под открытым небом. Все желающие могут принять участие в интересных мероприятиях. К примеру, горожанам предоставлена возможность пообщаться с актерами, писателями. А также каждый сможет посетить мастер-классы, игры, показ кинофильмов.