Паром «Ольхонские ворота» начал курсировать на Байкале

Паром «Ольхонские ворота» вновь начал курсировать на Байкале. Ранее судно, которое обслуживает переправу «МРС — остров Ольхон» находилось в ремонте из-за технических неполадок. Тогда в результате интенсивной эксплуатации вышел из строя редуктор. Об этом КП-Иркутск сообщили в Восточно-Сибирском речном пароходстве.
— Подрядная организация уже выполняет работы по замене редуктора, однако ремонт может затянуться. На это время ожидается снижение пропускной способности транспорта паромной переправы. Прошу отнестись к этому с пониманием и терпением, — сообщал ранее о поломке парома в своем телеграм-канале Игорь Кобзев, губернатор Иркутской области.
Сейчас по маршруту «МРС — остров Ольхон» курсируют три парома: «Дорожник» — вместимость 50 человек и восемь легковых машин, «Ольхонские ворота» — вместимость 100 человек и 16 легковых машин и «Семен Батагаев». Стоит отметить, что перевозка осуществляется бесплатно.