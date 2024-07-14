Паром «Ольхонские ворота» начал курсировать на Байкале

— Подрядная организация уже выполняет работы по замене редуктора, однако ремонт может затянуться. На это время ожидается снижение пропускной способности транспорта паромной переправы. Прошу отнестись к этому с пониманием и терпением, — сообщал ранее о поломке парома в своем телеграм-канале Игорь Кобзев, губернатор Иркутской области.