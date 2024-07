Награды Kids Choice Awards забрали Билли Айлиш, Оливия Родриго и Тейлор Свифт

Напомним, песня Билли What Was I Made For вошла в саундтрек фильма «Барби» (2023) и в этом году уже получила «Грэмми» и «Оскар». Как сообщает Billboard, картина также взяла награду за «Лучшую музыкальную коллаборацию» — ее получили Ice Spice, Ники Минаж и группа Aqua.