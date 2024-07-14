Награды Kids Choice Awards забрали Билли Айлиш, Оливия Родриго и Тейлор Свифт

Тейлор Свифт в третий раз стала «Лучшей артисткой» и «Лучшим музыкантом глобального масштаба». Гастрольный тур The Eras Tour также получил награду как лучший за год. А вот награду за «Лучший альбом» Тейлор не получила — победа ушла ко второму лонгплею Оливии Родриго GUTS, вышедшему в прошлом году.