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Награды Kids Choice Awards забрали Билли Айлиш, Оливия Родриго и Тейлор Свифт

В Лос-Анджелесе состоялась ежегодная церемония награждения Kids Choice Awards. Мероприятие проводит телеканал Nickelodeon, а обладатели наград определяются при помощи голосования.

Источник: Звук

В Лос-Анджелесе состоялась ежегодная церемония награждения Kids Choice Awards. Мероприятие проводит телеканал Nickelodeon, а обладатели наград определяются при помощи голосования.

Билли Айлиш стала обладательницей наградой за «Лучшую композицию». Для артистки это стало третьей победой в категории — единственным, кто добивался аналогичного результата, до церемонии был Гарри Стайлс.

Напомним, песня Билли What Was I Made For вошла в саундтрек фильма «Барби» (2023) и в этом году уже получила «Грэмми» и «Оскар». Как сообщает Billboard, картина также взяла награду за «Лучшую музыкальную коллаборацию» — ее получили Ice Spice, Ники Минаж и группа Aqua.

Тейлор Свифт в третий раз стала «Лучшей артисткой» и «Лучшим музыкантом глобального масштаба». Гастрольный тур The Eras Tour также получил награду как лучший за год. А вот награду за «Лучший альбом» Тейлор не получила — победа ушла ко второму лонгплею Оливии Родриго GUTS, вышедшему в прошлом году.

Рэпер Post Malone впервые получил награду «Лучший артист», а Imagine Dragons стали «Лучшей группой». Хит Espresso Сабрины Карпентер был признан «Самым вирусным треком».