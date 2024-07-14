Награды Kids Choice Awards забрали Билли Айлиш, Оливия Родриго и Тейлор Свифт

В Лос-Анджелесе состоялась ежегодная церемония награждения Kids Choice Awards. Мероприятие проводит телеканал Nickelodeon, а обладатели наград определяются при помощи голосования.
Билли Айлиш стала обладательницей наградой за «Лучшую композицию». Для артистки это стало третьей победой в категории — единственным, кто добивался аналогичного результата, до церемонии был Гарри Стайлс.
Напомним, песня Билли What Was I Made For вошла в саундтрек фильма «Барби» (2023) и в этом году уже получила «Грэмми» и «Оскар». Как сообщает Billboard, картина также взяла награду за «Лучшую музыкальную коллаборацию» — ее получили Ice Spice, Ники Минаж и группа Aqua.
Тейлор Свифт в третий раз стала «Лучшей артисткой» и «Лучшим музыкантом глобального масштаба». Гастрольный тур The Eras Tour также получил награду как лучший за год. А вот награду за «Лучший альбом» Тейлор не получила — победа ушла ко второму лонгплею Оливии Родриго GUTS, вышедшему в прошлом году.
Рэпер Post Malone впервые получил награду «Лучший артист», а Imagine Dragons стали «Лучшей группой». Хит Espresso Сабрины Карпентер был признан «Самым вирусным треком».