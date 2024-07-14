Петербург стал вторым городом России по числу бюджетных мест в вузах

Напомним, с 20 июня петербургские вузы начали принимать документы от абитуриентов. В этом году приём проходит по прежним правилам — хотя и появились существенные нововведения, а вот со следующего года в стране начнёт работать новый стандарт высшего образования. ЕГЭ по-прежнему надо будет сдавать, но бакалавры и магистры окажутся в прошлом.