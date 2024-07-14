Петербург стал вторым городом России по числу бюджетных мест в вузах

По количеству бюджетных мест в высших учебных заведениях Петербург в этом году уступил лишь в Москве. Там на программы бакалавриата и специалитета выделено 65 566 бюджетных мест — это почти 15% от общего количества.
Всего же, по данным Минобрнауки, в 2024 году на упомянутые программы выделено 447 402 бюджетных места — с учётом Донбасса и Новороссии, а из школ выпустились 635 тысяч человек.
В Петербурге для бюджетников имеются 33 769 мест (7,5% от общего числа). Следом по численности бюджетных мест идут Республика Татарстан (16,7 тысячи, или 3,7%), Свердловская область (14,2 тысячи, или 3,2%) и Ростовская область (13,4 тысячи, или 3%).
Также с прошлого года в стране введена отдельная квота для участников спецоперации и членов их семей — её объём составляет не менее 10% от общего числа бюджетных мест. В эту квоту входят инвалиды I и II группы, сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.
Напомним, с 20 июня петербургские вузы начали принимать документы от абитуриентов. В этом году приём проходит по прежним правилам — хотя и появились существенные нововведения, а вот со следующего года в стране начнёт работать новый стандарт высшего образования. ЕГЭ по-прежнему надо будет сдавать, но бакалавры и магистры окажутся в прошлом.