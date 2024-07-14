ГАИ напомнила о правилах безопасного передвижения на велосипеде

«Лето — пора любителей велотранспорта. Но, главное, не только любить ездить на велосипедах, но и соблюдать ПДД! При повороте налево или направо водитель автомобиля обязан предоставить преимущество пешеходам, пересекающим проезжую часть, и уступить дорогу велосипедистам. А велосипедисты, в свою очередь, при пересечении пешеходного перехода на зеленый сигнал светофора обязаны убедиться в отсутствии приближающихся транспортных средств», — рассказали в ГАИ.



Также следует помнить: выезд на дорогу ребятам, не достигшим 14-летнего возраста, запрещен (без сопровождения совершеннолетних). Перевозить на велосипеде разрешено детей в возрасте до семи лет в велосипедном шлеме на специально оборудованном сиденье, фиксирующем ноги ребенка. При осуществлении маневра необходимо убедиться в его безопасности. При этом все маневры должны сопровождаться жестом руки. При выезде из-за препятствия, нужно снизить скорость или даже остановиться и убедиться в безопасности выезда. Двигаться нужно по вело- или пешеходным дорожкам, тротуарам и обочинам. При отсутствии указанных элементов допускается движение на велосипеде по проезжей части дороги в один ряд не далее 1 м от ее правого края.



Пересекать проезжую часть нужно по велосипедному переезду или велосипедной дорожке, а при их отсутствии — по пешеходному переходу, на перекрестке по линии тротуаров или обочин, не создавая препятствий для движения пешеходов. При подъезде к пересечению с проезжей частью дороги велосипедист должен заблаговременно снизить скорость движения и, убедившись, что выезд на проезжую часть дороги безопасен, пересекать ее со скоростью идущего шагом пешехода. Быть очень внимательным в жилой зоне. Двор таит в себе много скрытых опасностей в виде припаркованного транспорта, кустарников, деревьев и различных строений, которые затрудняют обзорность дороги.