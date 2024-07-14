МЧС предупреждает о ливнях и граде в Челябинской области 15 июля

По данным синоптиков, в ночь на понедельник будет облачная погода с прояснением, в большинстве районов кратковременные дожди, на юге области до сильных, местами грозы. Температура воздуха +11… +16. Днем 15 июля сильные дожди, возможен град и +21… +26 градусов тепла.