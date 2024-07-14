МЧС предупреждает о ливнях и граде в Челябинской области 15 июля

Неблагоприятные погодные условия сохранятся на территории Южного Урала 15 июля. На юге региона ожидаются сильные дожди, в отдельных районах грозы, возможен град. Об этом сообщает МЧС Челябинской области со ссылкой на Гидрометцентр.
По данным синоптиков, в ночь на понедельник будет облачная погода с прояснением, в большинстве районов кратковременные дожди, на юге области до сильных, местами грозы. Температура воздуха +11… +16. Днем 15 июля сильные дожди, возможен град и +21… +26 градусов тепла.
В Челябинске ночью облачно с прояснением, кратковременный дождь, возможна гроза, до +16 градусов. Днем в областном центре слабый дождь и +23… +25 градусов.
Добавим, что за прошедшие сутки в большинстве районов области прошли дожди с грозами, местами ливни. Наибольшее количество осадков отметили в Бродокалмаке и Верхнеуральске — там выпало более половины месячной нормы осадков.