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Денис Клявер выпустил клип «С первого взгляда» с участием Стаса Ярушина

Участник культового поп-дуэта «Чай Вдвоем» Денис Клявер выложил в сеть клип на песню «С первого взгляда», вышедшую еще в марте. Главные роли в видео исполнили Стас Ярушин и Анастасия Титова.

Источник: Звук

Участник культового поп-дуэта «Чай Вдвоем» Денис Клявер выложил в сеть клип на песню «С первого взгляда», вышедшую еще в марте. Главные роли в видео исполнили Стас Ярушин и Анастасия Титова.

Согласно сюжету, герои встречаются в парке и влюбляются друг в друга. По словам Клявера, Ярушин играет «брутального мачо», который живет свою лучшую жизнь, пока не встречает девушку со своенравным характером. Певец признался, что «никого другого в этой роли не видел» и поблагодарил Ярушина за то, что он — «Артист с большой буквы».

В клипе также задействован Щенок из шоу «Маска» (2020-…). Именно в его костюме участник дуэта «Чай Вдвоем» появился в одном из сезонов.

Съемки клипа прошли в Петербурге. Режиссером и сценаристом стал Александр Игудин.

Недавно музыкальные видео вышли также у Сергея Лазарева, Димы Билана и Мари Краймбрери.