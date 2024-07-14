Денис Клявер выпустил клип «С первого взгляда» с участием Стаса Ярушина

Согласно сюжету, герои встречаются в парке и влюбляются друг в друга. По словам Клявера, Ярушин играет «брутального мачо», который живет свою лучшую жизнь, пока не встречает девушку со своенравным характером. Певец признался, что «никого другого в этой роли не видел» и поблагодарил Ярушина за то, что он — «Артист с большой буквы».