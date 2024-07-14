В Челябинске скончался Герой России Илья Панфилов

В последние годы он возглавлял общественный совет при министерстве общественной безопасности Челябинской области. Илья Борисович умер на 52 году жизни.
Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев выразил соболезнования родным и близким Ильи Панфилова, назвав его выдающимся современником.
«Во время контртеррористической операций на Северном Кавказе он проявил мужество, героизм и стойкость — качества, которые могут быть только у настоящего офицера и патриота России! Илья Борисович всю жизнь посвятил российской армии, прошел все командные должности», — сказал Владимир Якушев.
Звание Героя России было присвоено Илье Панфилову 6 марта 1995 года при выполнении специального задания. По его словам, за первую кампанию его получили только два человека среди огнеметчиков.
Также сегодня стало известно об уходе из жизни Анатолия Суркова, председателя Челябинского областного совета ветеранов.