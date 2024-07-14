В Челябинске скончался Герой России Илья Панфилов

«Во время контртеррористической операций на Северном Кавказе он проявил мужество, героизм и стойкость — качества, которые могут быть только у настоящего офицера и патриота России! Илья Борисович всю жизнь посвятил российской армии, прошел все командные должности», — сказал Владимир Якушев.