Синоптики предупреждают об очередной грозе в Минске

Так, в Минске гроза будет в период с 18:00 до 21:00, при грозе шквалистое усиление ветра порывами 15−20 м/с.
В целом на большей части территории республики также прогнозируются грозы: сильные ливни, град и шквалистое усиление ветра порывами 15−20 м/с. Неблагоприятные явления сохранятся до конца дня.
Напомним, накануне в субботу грозовой фронт, прошедший через Беларусь, оставил после себя множество разрушений. Есть погибшие и травмированные люди, в том числе дети.
Так, в лесном массиве на берегу Вилейского водохранилища возле д. Кучки в кемпинге «Клевое место» на мужчину 1989 года рождения упало дерево, он погиб. В результате падения дерева возле канала Слепянской водной системы в Минске по ул. Мирошниченко погибла девушка 1998 года рождения. Травмы также получила ее подруга, она госпитализирована.
В общей сложности от грозового фронта пострадали 62 населенных пункта в 10 районах (три в Брестской и 7 в Гродненской областях). Повреждены кровли более двух сотен жилых домов, а также хозпостроек и сельхоззданий.
Зафиксированы 372 случая падения деревьев (больше всего в Гродненской и Минской областях, а также в Минске).