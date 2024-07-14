Синоптики предупреждают об очередной грозе в Минске

Так, в лесном массиве на берегу Вилейского водохранилища возле д. Кучки в кемпинге «Клевое место» на мужчину 1989 года рождения упало дерево, он погиб. В результате падения дерева возле канала Слепянской водной системы в Минске по ул. Мирошниченко погибла девушка 1998 года рождения. Травмы также получила ее подруга, она госпитализирована.