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Синоптики предупреждают об очередной грозе в Минске

В Минске вновь ожидается гроза, предупреждают белорусские синоптики. Объявлен оранжевый уровень опасности.

Сейчас в Ричмонде: +29° 2 м/с 74% 760 мм рт. ст. +25°
Источник: Смартпресс

Так, в Минске гроза будет в период с 18:00 до 21:00, при грозе шквалистое усиление ветра порывами 15−20 м/с.

В целом на большей части территории республики также прогнозируются грозы: сильные ливни, град и шквалистое усиление ветра порывами 15−20 м/с. Неблагоприятные явления сохранятся до конца дня.

Напомним, накануне в субботу грозовой фронт, прошедший через Беларусь, оставил после себя множество разрушений. Есть погибшие и травмированные люди, в том числе дети.

Так, в лесном массиве на берегу Вилейского водохранилища возле д. Кучки в кемпинге «Клевое место» на мужчину 1989 года рождения упало дерево, он погиб. В результате падения дерева возле канала Слепянской водной системы в Минске по ул. Мирошниченко погибла девушка 1998 года рождения. Травмы также получила ее подруга, она госпитализирована.

В общей сложности от грозового фронта пострадали 62 населенных пункта в 10 районах (три в Брестской и 7 в Гродненской областях). Повреждены кровли более двух сотен жилых домов, а также хозпостроек и сельхоззданий.

Зафиксированы 372 случая падения деревьев (больше всего в Гродненской и Минской областях, а также в Минске).