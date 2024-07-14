Правила проведения ЭКО и других подобных процедур изменены в Беларуси

В Беларуси изменились правила проведения ЭКО и других подобных процедур. Соответствующие изменения в порядок применения вспомогательных репродуктивных технологий внесены постановлением Минздрава (№ 100 от 12 июня 2024-го), опубликованным Национальным правовым интернет-порталом.
Так, в перечень медпротивопоказаний к применению вспомогательных репродуктивных технологий добавили лишний вес и пересадку органов. Например, осуществить ЭКО помешает ожирение второй степени и более, то есть индекс массы тела не должен превышать 35, а также наличие у женщины трансплантированных органов и тканей.
Кроме того, расширен список исследований при проведении медосмотра пациента, в отношении которого предполагается применение вспомогательных репродуктивных технологий. Сейчас еще необходимо будет пройти консультацию врача-психиатра-нарколога со сроком консультации 1 год.
Еще в документе уточнили одно из показаний к применению ЭКО. Теперь показанием к процедуре является «бесплодие, не поддающееся лечению другими методами или вероятность преодоления которого с помощью вспомогательных репродуктивных технологий выше, чем при применении других методов лечения, в течение 1 года у женщин в возрасте до 35 лет или 6 месяцев у женщин в возрасте 35 лет и старше».
И также показанием использования донорских яйцеклеток сейчас стало не просто наличие у супруги носительства генетического заболевания, но «наличие аутосомно-доминантных заболеваний, или носительство Х-сцепленного заболевания у супруги, или наличие высокого риска рождения ребенка с аутосомнорецессивным заболеванием с установленным гетерозиготным носительством у супругов при отсутствии методов пренатальной диагностики и эффективных методов лечения. Носительство хромосомной перестройки супругой. Наличие нарушений формирования пола».