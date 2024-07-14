Правила проведения ЭКО и других подобных процедур изменены в Беларуси

Еще в документе уточнили одно из показаний к применению ЭКО. Теперь показанием к процедуре является «бесплодие, не поддающееся лечению другими методами или вероятность преодоления которого с помощью вспомогательных репродуктивных технологий выше, чем при применении других методов лечения, в течение 1 года у женщин в возрасте до 35 лет или 6 месяцев у женщин в возрасте 35 лет и старше».