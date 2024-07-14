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Полина Гагарина заявила, что не нуждается в титулах «королевы, дивы и царицы»

Поп-певица Полина Гагарина заявила, что ей не нужны различные статусы, подчеркивающие степень ее влияния на российскую музыку. Артистка отметила, что делает то, что любит, и без чего не может жить, и этого ей достаточно.

Источник: Звук

Поп-певица Полина Гагарина заявила, что ей не нужны различные статусы, подчеркивающие степень ее влияния на российскую музыку. Артистка отметила, что делает то, что любит, и без чего не может жить, и этого ей достаточно.

Самой высшей наградой для себя Полина считает отзывы поклонников после концертов. Слова певицы цитирует Пятый канал.

Недавно Гагарина стала первой женщиной, которой удалось собрать «Лужники». Певица признавалась, что устроила шоу себе в убыток, чтобы в России состоялось нечто подобное.