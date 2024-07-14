Скончался бывший депутат Оналбек Сапиев

Был в свое время депутатом Сената Парламента Республики Казахстан первого, второго, третьего созывов от Кызылординской области, членом Комитета по международным делам, обороне и безопасности Член группы сотрудничества с Советом Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Сенатом Французской Республики, с Консультативным Советом (Мажилис Шура) Королевства Саудовская Аравия; Член постоянного Комитета по аграрным вопросам и охране окружающей среды (12.1997−30.07.2008). И наконец заместителем Председателя Комитета партийного контроля Народно-демократической партии «Нур Отан» (12.2008−07.2012).