Скончался бывший депутат Оналбек Сапиев

Оналбек Сапиев родился 11 января 1944 года в селе Узгент Кызыл-Ординской области. Окончил Усть-Каменогорский педагогический институт (1969) по специальности — преподаватель трудового обучения и физики. А также окончил Высшую комсомольскую школу при центральном комитете Всесоюзного ленинского коммунистического союза молодежи (1971) и Академию общественных наук при центральном комитете коммунистической партии Советского союза (1981−1983) по специальности — политолог.
Работал, начиная с чабана в колхозе, а затем стал секретарем Восточно-Казахстанского обкома Ленинского коммунистического союза молодежи Казахстана (04.1971−05.1973); ответорганизатором центрального комитета Всесоюзного ленинского коммунистического союза молодежи (05.1973−09.1977); первым секретарем Кзыл-ординского обкома Ленинского коммунистического союза молодежи Казахстана (09.1977−09.1981); инструктором Кзыл-ординского обкома Комитета партийного контроля (1983); председателем Сырдарьинского райисполкома (1983−1985); первым секретарем Джалагашского райкома Комитета партийного контроля (08.1985−04.1987); секретарем Кзыл-ординского обкома Комитета партийного контроля (04.1987−10.1991); советником Председателя Кзыл-ординского СНД (1991); главой администрации, Аким Сырдарьинского района Кзыл-ординской области (01.1992−08.1997); советником акима Кызылординской области (08.1997−12.1997).
Был в свое время депутатом Сената Парламента Республики Казахстан первого, второго, третьего созывов от Кызылординской области, членом Комитета по международным делам, обороне и безопасности Член группы сотрудничества с Советом Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Сенатом Французской Республики, с Консультативным Советом (Мажилис Шура) Королевства Саудовская Аравия; Член постоянного Комитета по аграрным вопросам и охране окружающей среды (12.1997−30.07.2008). И наконец заместителем Председателя Комитета партийного контроля Народно-демократической партии «Нур Отан» (12.2008−07.2012).
Имел множество государственных и международных наград, премий, почетных званий, в том числе Орден «Барыс» ІІІ степени (15.12.2008).