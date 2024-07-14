Умерла актриса Шеннен Доэрти из сериала «Зачарованные»

Впервые у Доэрти диагностировали рак молочной железы в 2015 году, в 2016-м он распространился на лимфоузлы. Спустя год, пройдя процедуру мастэктомии, химио- и радиотерапию, актриса объявила, что болезнь перешла в стадию ремиссии. Однако в 2020 году она рассказала, что рак вернулся и внезапно прогрессировал до четвертой стадии. Летом 2023 года она сообщила в соцсетях, что онкологическое заболевание дало метастазы в головной мозг. Тогда она публиковала видео, как проходит курс лучевой терапии в специальной маске. В ноябре 2023-го в интервью журналу People Доэрти рассказала, что заболевание распространилось на ее кости.