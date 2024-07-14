Умерла актриса Шеннен Доэрти из сериала «Зачарованные»

Позже эту информацию журналу People подтвердила публицист Доэрти Лесли Слоун. «С тяжелым сердцем я подтверждаю смерть актрисы Шеннен Доэрти. В субботу, 13 июля, она проиграла битву с раком после многих лет борьбы с болезнью», — сообщила она.
Впервые у Доэрти диагностировали рак молочной железы в 2015 году, в 2016-м он распространился на лимфоузлы. Спустя год, пройдя процедуру мастэктомии, химио- и радиотерапию, актриса объявила, что болезнь перешла в стадию ремиссии. Однако в 2020 году она рассказала, что рак вернулся и внезапно прогрессировал до четвертой стадии. Летом 2023 года она сообщила в соцсетях, что онкологическое заболевание дало метастазы в головной мозг. Тогда она публиковала видео, как проходит курс лучевой терапии в специальной маске. В ноябре 2023-го в интервью журналу People Доэрти рассказала, что заболевание распространилось на ее кости.
Шеннен Доэрти родилась 12 апреля 1971 года. Она стала известна в начале 1990-х годов по роли Бренды Уолш в сериале «Беверли-Хиллс, 90210» Аарона Спеллинга и Даррена Стара, где она играла с 1990-го по 1994 год (сам сериал продолжал выходить до 2000 года). В 1998 году Доэрти была утверждена на роль старшей из трех сестер-ведьм в сериале «Зачарованные» (1998−2006 годы) Прю Холливелл, она покинула проект в 2001 году. Позже Доэрти возвращалась в роли Бренды Уолш в возобновленных в 2008 и 2019 годах сериалах «90210: Новое поколение» и «BH90210».
В 2006 году Доэрти продюсировала реалити-шоу «Расставание с Шеннен Доэрти», напоминает Variety. В нем она помогала людям, находящимся в сложных отношениях, из которых они не могли выбраться самостоятельно. Она также вела подкаст Let’s Be Clear («Давайте будем честны»), в котором рассказывала в том числе о своей карьере и о влиянии заболевания на ее жизнь.