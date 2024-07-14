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37-градусная жара возвращается в Волгоград с понедельника

В середине июля экстремальная жара снова будет царить в Волгограде и области.

Сейчас в Ричмонде: +32° 2 м/с 59% 760 мм рт. ст. +31°
Источник: Михаил Терещенко/ТАСС

После небольшой передышки и ночной прохлады 37-градусная жара возвращается в Волгоград. С начала рабочей недели в области температура днем будет зашкаливать до +38 градусов в тени. При этом дождей не ожидается. Какая погода будет с понедельника, 15 июля 2024 года, рассказали синоптики Волгоградского ЦГМС.

Так, в Волгограде в ночь на понедельник, 15 июля, еще будет прохладно — около +18…+20. Днем температура поднимется до +36 градусов. 16 и 17 июля ночью уже +22…+24, днем — до +37. Сулит небольшое облегчение северный и северо-восточный ветер, который будет дуть в ближайшие дни.

По Волгоградской области 15 июля ночью +15…+20, при прояснении местами до +10. Днем — тридцатиградусная жара, местами до +38. 16 и 17 июля ночью +19…+24, местами до +14. Днем стабильно +33…+38, на солнце термометры будут зашкаливать за +50.