37-градусная жара возвращается в Волгоград с понедельника

После небольшой передышки и ночной прохлады 37-градусная жара возвращается в Волгоград. С начала рабочей недели в области температура днем будет зашкаливать до +38 градусов в тени. При этом дождей не ожидается. Какая погода будет с понедельника, 15 июля 2024 года, рассказали синоптики Волгоградского ЦГМС.
Так, в Волгограде в ночь на понедельник, 15 июля, еще будет прохладно — около +18…+20. Днем температура поднимется до +36 градусов. 16 и 17 июля ночью уже +22…+24, днем — до +37. Сулит небольшое облегчение северный и северо-восточный ветер, который будет дуть в ближайшие дни.
По Волгоградской области 15 июля ночью +15…+20, при прояснении местами до +10. Днем — тридцатиградусная жара, местами до +38. 16 и 17 июля ночью +19…+24, местами до +14. Днем стабильно +33…+38, на солнце термометры будут зашкаливать за +50.