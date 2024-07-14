37-градусная жара возвращается в Волгоград с понедельника

После небольшой передышки и ночной прохлады 37-градусная жара возвращается в Волгоград. С начала рабочей недели в области температура днем будет зашкаливать до +38 градусов в тени. При этом дождей не ожидается. Какая погода будет с понедельника, 15 июля 2024 года, рассказали синоптики Волгоградского ЦГМС.