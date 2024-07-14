В Самарской области снизят документационную нагрузку на учителей

Прокуратура Самарской области провела проверку в образовательных учреждениях и выявила, что документационная нагрузка на учителей завышена. По закону, педагоги обязаны вести рабочую программу, журналы учета успеваемости и внеурочной деятельности, план воспитательной работы, характеристику на ученика.
— Выявлены факты незаконного возложения на учителей обязанностей по составлению специальных паспортов, ведению и оформлению личных дел учащихся, подготовке планов профилактических работ с состоящими на учетах детьми
В одной из школ Сызрани учителей заставляют вести графики контрольных работ, протоколы родительских собраний. А в Тольятти в обязанности учителей входило делать фотоотчеты с мероприятий. В связи этими и другими фактами прокуратура направила представление врио председателя правительства Самарской области. В результате нарушения устранили, а в локальные акты образовательных учреждений внесли изменения, чтобы снизить нагрузку. В региональном министерстве образования сейчас проходит проверка по этому факту.