Ричмонд
+32°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Самарской области снизят документационную нагрузку на учителей

Прокуратура выявила завышенную документационную нагрузку на учителей в Самарской области.

Источник: РИА "Новости"

Прокуратура Самарской области провела проверку в образовательных учреждениях и выявила, что документационная нагрузка на учителей завышена. По закону, педагоги обязаны вести рабочую программу, журналы учета успеваемости и внеурочной деятельности, план воспитательной работы, характеристику на ученика.

— Выявлены факты незаконного возложения на учителей обязанностей по составлению специальных паспортов, ведению и оформлению личных дел учащихся, подготовке планов профилактических работ с состоящими на учетах детьми и т. д., — сообщили в облпрокуратуре об итогах проверки.

В одной из школ Сызрани учителей заставляют вести графики контрольных работ, протоколы родительских собраний. А в Тольятти в обязанности учителей входило делать фотоотчеты с мероприятий. В связи этими и другими фактами прокуратура направила представление врио председателя правительства Самарской области. В результате нарушения устранили, а в локальные акты образовательных учреждений внесли изменения, чтобы снизить нагрузку. В региональном министерстве образования сейчас проходит проверка по этому факту.

образование