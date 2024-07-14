«Это сарказм»: Кэти Перри выступила в защиту своего клипа на песню Woman’s World

Американская поп-певица Кэти Перри обратилась к своим подписчикам в соцсетях. Артистка отреагировала на многочисленные комментарии критиков в сторону ее нового клипа Woman’s World.
Зрителям показалось, что ролик не доносит идею песни и не провозглашает женскую силу. Некоторые образы и наряды девушек, снявшихся в клипе, показались зрителям чересчур сексуальными. На это певица ответила, что ролик — это просто сатира. Кэти пояснила, что хотела создать высококлассный поп-клип и «повеселиться», при этом продемонстрировав собственное понимание «божественной женственности».
Трек Woman’s World стал лид-синглом седьмого лонгплея певицы «143», премьера которого намечена на сентябрь этого года. Ранее Кэти пояснила, почему использовала для названия именно это число.