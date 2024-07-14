Дожди и жара: какой будет погода в Казахстане 15 июля

Пройдут дожди, на северо-западе, севере, юго-востоке, юге, в центре ожидаются сильные дожди с грозами, градом, и шквалистым ветром. По республике ожидается усиление ветра, на юго-западе, севере в ночные и утренние часы ожидается туман.