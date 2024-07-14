Дожди и жара: какой будет погода в Казахстане 15 июля

АЛМАТЫ, 14 июл — Sputnik. Южный циклон, и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы сохранят неустойчивый характер погоды, прогнозируют синоптики.
Пройдут дожди, на северо-западе, севере, юго-востоке, юге, в центре ожидаются сильные дожди с грозами, градом, и шквалистым ветром. По республике ожидается усиление ветра, на юго-западе, севере в ночные и утренние часы ожидается туман.
Днем в Алматинской, на юге Абайской сохранится, в Атырауской области ожидается сильная жара.
В Атырауской, на северо-западе, северо-востоке Мангистауской, на юго-западе, севере, юге, юго-востоке Западно-Казахстанской, на северо-западе, северо-востоке Жамбылской, на юге Абайской, на юго-западе Актюбинской областей сохранится, на юго-востоке Восточно-Казахстанской области ожидается высокая пожарная опасность.
В Мангыстауской, в пустынных районах Туркестанской, на западе Жамбылской и Улытауской, на юге Костанайской, в центре, на востоке, юге Кызылординской, на юго-востоке Атырауской областей сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
В Туркестанской, Мангыстауской областях, на западе Жамбылской и Улытауской, на юге Костанайской, в центре, на востоке, юге Кызылординской областей сохранится, на юго-востоке Атырауской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.
Погода в мегаполисах
Астана: переменная облачность, кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 19−21, днем 28−30тепла.
Алматы: переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 3−8, при грозе порывы 15 м/с. Температура воздуха ночью 20−22, днем 31−33 тепла.
Шымкент: переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 8−13, днем порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 17−19, днем 31−33 тепла.