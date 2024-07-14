Мамалыга — главное молдавское «лекарство»

Благодаря богатому содержанию волокон кукуруза регулирует работу кишечника. Это хорошее мочегонное средство и при регулярном потреблении может предотвратить задержку воды в организме. Для детоксикации рекомендуются и кукурузные рыльца, заваренные в виде чая. Потребление мамалыги регулирует концентрацию глюкозы в крови, поэтому она полезна для диабетиков. Мамалыга помогает детоксикации и очищению кишечника, а детоксикация облегчает нагрузку на печень путем нейтрализации токсичных веществ, снижая риск недостаточности и цирроза печени. Кукуруза не содержит глютен, поэтому она может быть включена в рацион тех, у кого непереносимость клейковины (целиакия), и успешно заменяет рис, пшеницу и другие зерновые с клейковиной.