Мамалыга — главное молдавское «лекарство»

КИШИНЕВ, 14 июл — Sputnik. Кукуруза богата ненасыщенными жирными кислотами (85−90%), она содержит много клетчатки, углеводородов, белка, много витаминов группы В, витамин Е, витамин К, железо, фосфор, магний, цинк, калий и волокна.
Хотя при варке она теряет часть питательных веществ, более 60% из них сохраняются в готовом блюде. Кукуруза обладает вяжущим, мочегонным, противовоспалительным, тонизирующим свойствами и в первую очередь используется в качестве продукта питания группы зерновых, а затем в качестве лекарственного растения.
Она уже давно присутствует в традиционной молдавской кухне в виде мамалыги, которая варится из кукурузной муки. Кукуруза эффективна против стресса, богата витаминами группы В, особенно витамином В1, который действует на функции нервной системы, мышц, сердца и на производство красных кровяных клеток.
Витамин Е в ее составе защищает от артрита, снижает уровень холестерина, тем самым уменьшая риск развития атеросклероза и, следовательно, защищает от инфаркта. Она также помогает процессу обновления клеток. Кроме того, вареная кукуруза содержит калий, необходимый для надлежащего функционирования мышц и сердца. При повышенной кислотности, гастрите и язве полезно заменить пшеничный хлеб теплой мамалыгой, поскольку, помимо снижения кислотности, она обладает и легким успокаивающим, седативным действием.
Углеводы, содержащиеся в кукурузе, заряжают организм энергией и препятствуют накоплению жира. Умеренное потребление может привести к потере веса, потому что некоторые молекулы в составе кукурузы ускоряют расщепление жиров. В то же время содержащийся в ней витамин А является природным антиоксидантом, очень важным для здоровья и правильного функционирования организма, для ускорения обмена веществ, который помогает легче похудеть.
Благодаря богатому содержанию волокон кукуруза регулирует работу кишечника. Это хорошее мочегонное средство и при регулярном потреблении может предотвратить задержку воды в организме. Для детоксикации рекомендуются и кукурузные рыльца, заваренные в виде чая. Потребление мамалыги регулирует концентрацию глюкозы в крови, поэтому она полезна для диабетиков. Мамалыга помогает детоксикации и очищению кишечника, а детоксикация облегчает нагрузку на печень путем нейтрализации токсичных веществ, снижая риск недостаточности и цирроза печени. Кукуруза не содержит глютен, поэтому она может быть включена в рацион тех, у кого непереносимость клейковины (целиакия), и успешно заменяет рис, пшеницу и другие зерновые с клейковиной.
Помогает предотвратить рак легких из-за высокого содержания бета-криптоксантина. Защищает зрение, потому что содержит зеаксантин. Помогает поддерживать познавательные способности и замедляет процесс старения мозга до 10% благодаря большому содержанию тиамина. Способствует укреплению иммунной системы и предотвращает рак толстой кишки. Улучшает настроение. Лечит простуды благодаря витамину А. Потребляя мамалыгу, беременные женщины могут получить нужную дозу фолиевой кислоты.