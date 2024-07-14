Ричмонд
+32°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростове движение транспорта ограничат из-за ночного забега

В Ростове проезд автомобилей из-за забега будут ограничивать в течение трех часов.

В Ростове-на-Дону ограничат проезд транспорта из-за ночного легкоатлетического забега «Не спать!» Мероприятие пройдет 10 августа.

Движение автомобилей будут поэтапно прекращать с 20.00 до 23.00. Ограничения планируют вводить по следующему маршруту марафона: Гребной канал «Дон» — улица Б. Слюсаря в сторону улицы Левобережной — разворот напротив стадиона «Ростов Арена» — улица Б. Слюсаря в сторону Восточного шоссе — разворот в районе строения № 1 Г по улице Пойменная — улица Б. Слюсаря — Гребной канал «Дон».

Напомним, с 13 июля в Ростове запретили проезд грузовиков улице Малиновского с Таганрогской. Водители больше грузов не смогут проехать здесь с 7.00 до 10.00 и с 17.00 до 20.00.