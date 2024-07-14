Первый за 13 лет трек Drowning Pool с Райаном МакКомбсом выйдет в течение месяца

По словам Пирса, в черновиках группы есть еще «пара-тройка треков», которые они намерены выпустить в качестве синглов. Только после этого можно будет ожидать, что Drowning Pool выпустят полноценный лонгплей из свежих треков. Слова музыканта цитирует Blabbermouth.