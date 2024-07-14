Первый за 13 лет трек Drowning Pool с Райаном МакКомбсом выйдет в течение месяца

Гитарист метал-коллектива Drowning Pool Сиджей Пирс заявил, что вскоре у группы выйдет новая песня. Музыкант выразил надежду, что она увидит свет в ближайшие четыре недели. В момент интервью над новинкой трудились звукоинженеры.
По словам Пирса, в черновиках группы есть еще «пара-тройка треков», которые они намерены выпустить в качестве синглов. Только после этого можно будет ожидать, что Drowning Pool выпустят полноценный лонгплей из свежих треков. Слова музыканта цитирует Blabbermouth.
В прошлом году в состав коллектива вернулся Райан МакКомбс, покинувший его в 2011 году. Следующие десять лет Drowning Pool выступали с Джасеном Морено. Именно его голос звучит на последнем на данный момент лонгплее коллектива Strike A Never, вышедшем осенью 2022 года.
Ранее стало известно, что Disturbed, возможно, выпустят новый материал ближе к 2025 году.