Как отдохнуть в Абхазии в 2024 году

Белоснежные отели с балконами у береговой линии, пальмы, розы и олеандры, бирюзовое море, питание по системе «все включено» и повсюду — русская речь. Нет, это не Турция и не Сочи: в борьбу за российского туриста активно вступила Абхазия. Ее курорты, некоторые из которых получили этот статус еще до революции, и раньше были хорошо нам знакомы. Теперь же республика намерена доказать, что готова конкурировать с самыми популярными направлениями для отдыха. Количество отелей здесь растет с каждым годом, а к привычным уже туристическим достопримечательностям, знакомым отдыхающим в Сочи по однодневным турам, прибавляются новые объекты и развлечения.