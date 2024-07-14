Экс-басист Deep Purple Хьюз заявил, что вскоре перестанет выступать с группами

Гленн Хьюз, получивший широкую известность как басист Deep Purple, объявил о планах уделить больше внимания своей сольной карьере. Сейчас 72-летний музыкант выступает в составе супергруппы Black Country Communion, но признает, что коллектив может стать для него последним в карьере.
Не так давно у группы вышел альбом, получивший название по своему номеру в дискографии — «V» («Пятый»). В интервью журналу Louder бывший участник Deep Purple отметил, что относится к Black Country Communion как к братьям, и не может представить себя в составе другого коллектива.
Напомним, что в состав BCC также входят Джо Бонамасса, Дерек Шеринян и Джейсон Бонэм. Хьюз не стал отрицать, что коллектив может выпустить еще один альбом, но предположил, что для его создания потребуется «пара лет».
Также музыкант подчеркнул, что вряд ли продолжит выступать, достигнув 80-летнего возраста.
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