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Поп-певец Xolidayboy заявил, что слушает и Трэвиса Скотта, и Ирину Аллегрову

Поп-исполнитель Xolidayboy поделился своими музыкальными предпочтениями. Он перечислил свои любимые группы, а также назвал имена исполнителей, которых иногда слушает.

Источник: Звук

Поп-исполнитель Xolidayboy поделился своими музыкальными предпочтениями. Он перечислил свои любимые группы, а также назвал имена исполнителей, которых иногда слушает.

В число кумиров Ивана (настоящее имя Xolidayboy) вошли музыкальные коллективы «Парш», Radiohead и Pixies. При этом в беседе с НСН музыкант подчеркнул, что у него «нет никаких ограничений». Поэтому он может с утра слушать Трэвиса Скотта, а вечером — Ирину Аллегрову.

Также Иван порекомендовал послушать трек «Скотный двор» группы «Король и Шут» и отметил, что иногда ему нравится слушать Эми Уайнхаус.

На прошлой неделе у музыканта вышла новая песня «Не будем спать». Композиция символизирует его постепенный отход от более хитовых поп-треков к рок-бэнгерам. Звук Медиа поместил трек в дайджест российских синглов.