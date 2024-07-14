Поп-певец Xolidayboy заявил, что слушает и Трэвиса Скотта, и Ирину Аллегрову

В число кумиров Ивана (настоящее имя Xolidayboy) вошли музыкальные коллективы «Парш», Radiohead и Pixies. При этом в беседе с НСН музыкант подчеркнул, что у него «нет никаких ограничений». Поэтому он может с утра слушать Трэвиса Скотта, а вечером — Ирину Аллегрову.