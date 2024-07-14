Электронная группа Faithless анонсировала первый лонгплей после смерти фронтмена

Участники британской электронной группы Faithless вернулись с синглом и анонсом нового лонгплея Champion Sound. Музыканты приостановили деятельность после того, как в декабре 2022 года в возрасте 65 лет скончался их фронтмен Макси Джаз.
Лид-сингл с пластинки получил название Find A Way. Участие в записи приняла Сули Брейкс — поэтесса, и прежде работавшая с Faithless. Информации об обложке, треклисте и дате релиза пока не поступало, сообщает NME.
Champion Sound станет восьмой пластинкой в дискографии Faithless. Их последний на данный момент лонгплей All Blessed увидел свет в 2022-м.
Ранее стало известно, что благодаря электронной музыке экономика Великобритании обогатилась на 2,5 миллиарда фунтов.