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Электронная группа Faithless анонсировала первый лонгплей после смерти фронтмена

Участники британской электронной группы Faithless вернулись с синглом и анонсом нового лонгплея Champion Sound. Музыканты приостановили деятельность после того, как в декабре 2022 года в возрасте 65 лет скончался их фронтмен Макси Джаз.

Источник: Звук

Участники британской электронной группы Faithless вернулись с синглом и анонсом нового лонгплея Champion Sound. Музыканты приостановили деятельность после того, как в декабре 2022 года в возрасте 65 лет скончался их фронтмен Макси Джаз.

Лид-сингл с пластинки получил название Find A Way. Участие в записи приняла Сули Брейкс — поэтесса, и прежде работавшая с Faithless. Информации об обложке, треклисте и дате релиза пока не поступало, сообщает NME.

Champion Sound станет восьмой пластинкой в дискографии Faithless. Их последний на данный момент лонгплей All Blessed увидел свет в 2022-м.

Ранее стало известно, что благодаря электронной музыке экономика Великобритании обогатилась на 2,5 миллиарда фунтов.