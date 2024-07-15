Антон Чехов скончался 120 лет назад от туберкулеза

Критики обвиняли не только героев чеховской прозы, но и его самого в «сумеречности». А Чехов прожил яркую, насыщенную, полную трудов и опасностей жизнь. С ранних лет и до конца дней держал на своих плечах многочисленную семью, строил школы и больницы, лечил холерных больных, добрался до Сахалина и вернулся обратно через Китай, Цейлон и Сингапур. Поднял собственное имение в Мелихове и две дачи в Крыму, несколько раз бывал за границей (Венецию он описывает в посланиях домой с поэтическим восторгом юноши!), хорошо знал Украину и неплохо Кавказ. В Москве за один день мог встретиться с сотней людей. И при этом писал, как каторжный, не позволяя себе расслабиться и почивать на лаврах.