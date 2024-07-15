Звезды час: SHAMAN, группа из Южной Кореи, секретный гость и рекорд России

Главные звезды российской музыки и зарубежные гости, тысячи зрителей, беспощадное солнце и рекорды России: в Москве 13 и 14 июля отгремел двухдневный фестиваль под открытым небом VK Fest, флагманское мероприятие серии концертов и ивентов по всей стране в течение лета. В этом году фестиваль прошел на новой площадке — в «Лужниках». О том, чем удивляли артисты, в чем россиянам признались k-pop-звезды из Южной Кореи и кто в лайнапе до последнего скрывался под маской секретного гостя, — в материале «Известий».