Мишустин дал оценку экономической ситуации и уровню инфляции

Правительство внесло в Госдуму проект поправок в Уголовный кодекс, которые дифференцируют наказание за участие в вооруженном мятеже в зависимости от степени вовлеченности в него и от тяжести наступивших последствий. Изменения в статью 279 УК должны повысить ответственность для организаторов мятежа. За участие в нем наказание останется прежним — лишение свободы на срок от 12 до 20 лет с ограничением свободы на срок до двух лет. А вот руководителям минимальный срок предлагается повысить до 15 лет. Также в статье появится наказание, если вооруженный мятеж привел к жертвам или другим тяжким последствиям. В этом случае предусматривается наказание вплоть до пожизненного заключения.