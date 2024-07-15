Мишустин дал оценку экономической ситуации и уровню инфляции

Российская экономика продолжает демонстрировать положительную динамику, давая перспективные сигналы и на будущее, считает премьер-министр Михаил Мишустин. Но инфляция требует дополнительного внимания ведомств, указал он подчиненным.
Экономическая ситуация в стране обсуждалась на совещании у председателя правительства. Она остается позитивной. «В мае рост немного ускорился относительно апреля — до 4,5 процента, — подчеркнул Мишустин. — Если же взять статистику за пять месяцев, то валовой внутренний продукт прибавил 5 процентов к аналогичному периоду прошлого года». Результат оказался существенно выше прогнозов и вопреки всем попыткам извне помешать, добавил он.
За первые пять месяцев года обрабатывающая промышленность выросла почти на 9 процентов. Одним из драйверов остается машиностроение, которое показало двузначные темпы роста. Продолжающийся рост инвестиций — почти на 15 процентов по итогам первого квартала — позволяет правительству говорить о хорошем заделе на будущее. «У компаний есть собственные ресурсы для этого, так как увеличивается их прибыль. Стали активно вкладывать свои средства в развитие и регионы», — сказал премьер.
Очень высока потребительская активность за счет роста частных доходов. Но это подталкивает и инфляцию. «По состоянию на 1 июля она составила 4,5 процента с начала года. Коллеги, надо этим вопросом постоянно заниматься. От этого зависит уровень жизни наших граждан, — обратил внимание Мишустин. — Несмотря на летний период, нужно постоянно мониторить макроэкономическую ситуацию, и при необходимости оперативно корректировать наш план действий в этой сфере. И конечно, во взаимодействии с Банком России».
Глава правительства напомнил, что началась активная фаза формирования федерального бюджета на следующие три года и новых национальных проектов, обсуждаются самые важные меры, которые должны быть включены в документы. «Уже в начале осени предложения по нацпроектам необходимо будет направить в Государственный совет, — указал Михаил Мишустин. — Прошу вас обеспечить соблюдение всех запланированных сроков, вовремя заявить потребности и отработать их с министерством финансов».
Отдельно премьер акцентировал внимание на потребностях фермеров при уборке урожая и осенней посевной. Он потребовал тщательно контролировать, чтобы сельхозпроизводители имели для этого все необходимое, были обеспечены техникой, горюче-смазочными материалами, семенами. «Не только по объемам, но и по приемлемым ценам, — подчеркнул Мишустин. — Здесь также надо внимательно отрабатывать, чтобы насытить рынок качественной и доступной сельхозпродукцией».
Правительство внесло в Госдуму проект поправок в Уголовный кодекс, которые дифференцируют наказание за участие в вооруженном мятеже в зависимости от степени вовлеченности в него и от тяжести наступивших последствий. Изменения в статью 279 УК должны повысить ответственность для организаторов мятежа. За участие в нем наказание останется прежним — лишение свободы на срок от 12 до 20 лет с ограничением свободы на срок до двух лет. А вот руководителям минимальный срок предлагается повысить до 15 лет. Также в статье появится наказание, если вооруженный мятеж привел к жертвам или другим тяжким последствиям. В этом случае предусматривается наказание вплоть до пожизненного заключения.
Поправка к статье 275 УК «Государственная измена» предусматривает освобождение от уголовной ответственности за вооруженный мятеж, если лицо добровольным и своевременным сообщением способствовало предотвращению ущерба. Такое решение позволит мотивировать участников мятежа отказываться от продолжения противоправных действий, говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Между тем.
С нового учебного года преподаватели основ безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) получат новые должности. Михаил Мишустин внес изменения в соответствующий перечень педагогических работников. С 1 сентября должность будет называться «преподаватель-организатор основ безопасности и защиты Родины».