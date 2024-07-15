Более 500 человек эвакуировано из шести баз отдыха под Новороссийском

На территории муниципалитета уже подготовлены три пункта временного размещения на 400 человек. Они находятся в школе села Глебовского, на базе другой одной школы и винодельни в селе Абрау-Дюрсо. Отмечается, что все они подготовлены с запасом на случай дополнительной эвакуации.