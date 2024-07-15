Более 500 человек эвакуировано из шести баз отдыха под Новороссийском

Вице-губернатор Кубани Александр Нестеренко провел первое заседание оперативного штаба по ликвидации чрезвычайной ситуации (ЧС), созданного в Новороссийске для координации действий властей и ведомств при тушении сильнейшего лесного пожара в окрестностях города-героя. В нем приняли участие министр ГО и ЧС края Сергей Штриков и глава Новороссийска Андрей Кравченко.
Как сообщает Оперативный штаб региона, в настоящий момент из находящихся недалеко от хутора Дюрсо, где вспыхнул пожар, шести баз отдыха («Моряк», «Голубая волна», «Энергетик», «Строитель», «Романтик» и «Спутник») эвакуированы более 500 человек. Причем всех людей вывезли в безопасные территории заблаговременно.
На территории муниципалитета уже подготовлены три пункта временного размещения на 400 человек. Они находятся в школе села Глебовского, на базе другой одной школы и винодельни в селе Абрау-Дюрсо. Отмечается, что все они подготовлены с запасом на случай дополнительной эвакуации.
Отмечается, что в данный момент Задействован пока только один из них: в Абрау-Дюрсо разместили 25 человек. Остальные эвакуированные отдыхающие уехали домой.
На заседании краевого оперштаба после детального анализа сложившейся ситуацию (огнем по состоянию на 23:00 охвачено 62 гектара) и приняли следующие решения.
К примеру, разграничена территория постоянного дежурства для предотвращения распространения огня на жилой сектор, а для эвакуации людей на случай осложнения ситуации подготовлены автобусы (транспорт находится) вблизи населенных пунктов. Решено, что тушение пожара будет продолжаться всю ночь.