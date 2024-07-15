Мануэл Фернандеш: Не ожидал от Испании победы на Евро-2024

Мануэл Фернандеш: Он очень молод, очень. Помните Ансу Фати, который также заблистал в «Барселоне» в юном возрасте? И сейчас у него не все получается. При этом Ямаль кажется мне более совершенным футболистом, чем Фати. Время покажет, станет ли Ламин суперзвездой или нет. Огромную роль в его судьбе сыграет «Барселона». От клуба многое зависит.