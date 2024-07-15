Мануэл Фернандеш: Не ожидал от Испании победы на Евро-2024

Эксперт «РГ», экс-звезда сборной Португалии, московского «Локомотива» Мануэл Фернандеш подвел итоги чемпионата Европы-2024, победителем которого стала сборная Испании.
Мало кто перед турниром ожидал от Испании, что она выиграет Евро. Вас не удивило их выступление?
Мануэл Фернандеш: Честно говоря, я тоже не ожидал, что они возьмут кубок, но ждал их на поздних стадиях турнира. Испанцы верят в свои идеи и доверяют молодежи. Сборная выбрала такой путь и не прогадала.
Ламин Ямаль может стать звездой мирового масштаба?
Мануэл Фернандеш: Он очень молод, очень. Помните Ансу Фати, который также заблистал в «Барселоне» в юном возрасте? И сейчас у него не все получается. При этом Ямаль кажется мне более совершенным футболистом, чем Фати. Время покажет, станет ли Ламин суперзвездой или нет. Огромную роль в его судьбе сыграет «Барселона». От клуба многое зависит.
Эта Испания может повторить путь той Испании, которая в период с 2008 по 2012 год выиграла дважды Евро и один раз чемпионат мира.
Мануэл Фернандеш: Нет, нынешняя Испания не столь сильна, как та, за которую играли Хави, Иньеста, Фабрегас, Торрес. Но у них сильная команда.
Англию критиковали на протяжении всего турнира. Она заслуживала этого?
Мануэл Фернандеш: Англия в самом деле показывала незрелищный футбол, хотя у нее в составе есть яркие игроки. Многие скажут, что главное — результат, но когда ты больше думаешь об атаке, а не о защите, то твои шансы на успех повышаются.
Англия действительно показывала такой скучный футбол?
Мануэл Фернандеш: Не сказал бы, что прямо такой скучный, но он почти полностью зависел от индивидуальных качеств звезд. Командой игры я не увидел.
Как вам в целом уровень Евро?
Мануэл Фернандеш: Средне. Не так много команд, которые показывали яркий футбол. На групповой стадии выделялись Испания, Германия, Австрия и Швейцария. В плей-офф же приглянулись только испанцы.
Впервые в истории крупного турнира лучшим бомбардиром стал автогол — 11 голов. Это говорит о чем-то?
Мануэл Фернандеш: Не думаю. Но то, что лучший бомбардир чемпионата Европы забил лишь три мяча — это заставляет задуматься. Значит, нападающие не очень здорово проявили себя.
Какие команды больше всего разочаровали на Евро?
Мануэл Фернандеш: Хорватия, Италия, Франция и Португалия. Хорваты не вышли из группы, итальянцы не смогли защитить титул, французы ничем не запомнились, а Португалия играла не очень хорошо и не впечатлила.
Снова много разговоров о том, нужен ли Роналду Португалии и не мешал ли он сборной. Вы как считаете?
Мануэл Фернандеш: Мне кажется, сборная нуждается в Роналду, но в какой-то иной роли. Время никому неподвластно. То, что происходит сейчас, наносит вред команде. Надо что-то менять.