Андрей Максимов — о том, как ковид соединил людей

Да, я не объективен. А что в искусстве — в театре, в частности, — можно быть объективным? Это как? Мне не важно, кто это создал, важно, что у создателей получилось? Да бросьте! Так не бывает.
Когда-то давно, начав репетировать очередной спектакль, я написал на бумажке: в какой газете меня поругают, в какой — похвалят. Бумажку заперли в сейфе моего товарища. Через месяц после премьеры достали. Практически все совпало. Это я по поводу объективности.
Да, я субъективен. Я люблю Московский театр мюзикла, руководимый Михаилом Швыдким. Меня вообще поражает, что на пустом месте, не взяв ни копейки от государства, возник театр, в который активно ходит зритель. Я смотрел последнюю премьеру театра в будний жаркий день. Был аншлаг.
И еще мне нравится, что в театре так часто повторяют слоган «Жизнь прекрасна!». Потому что надо иметь мужество, чтобы так думать и так жить.
Последняя премьера Московского театра мюзикла называется «Тест на любовь». Это добрая, романтическая история про любовь, которая возникла в период ковида.
Бог мой, как быстро мы забыли про ковид. Как быстро мы забыли про необходимость положительных тестов; про то, как завидовали хозяевам собак, потому что им можно было выходить на улицу; про то, как мы сидели взаперти, не понимая, когда все это кончится; про театры, которые совсем закрыли, а потом открыли на 50%.
Время, конечно, жестоко в своей стремительности. Совсем ведь недавно было, а вот ведь забылось. Автор либретто Елена Киселева заставляет нас испытывать ностальгию по тем временам. Не потому, что тогда было хорошо, а потому, что Пушкин всегда прав: «Что пройдет — то будет мило».
Елена Киселева придумала, в общем, незамысловатую историю про любовь во время ковида. Но, выйдя из театра, я подумал, что у нас замысловатого-то полно, а вот таких простых, добрых историй почти и нет совсем.
Должен ли театр жалеть своего зрителя или обязан постоянно его испытывать? Наверное, однозначного ответа нет, однако то, что в театре должны быть спектакли, которые меня, зрителя, жалеют, — для меня, зрителя, однозначно.
«Тест на любовь» — такая история, которая относится к зрителю с сочувствием. «Любовь — это чудо», — поют в конце. Банальность? Может быть… Но банальность — это абсолютная истина. Про то, что любовь — это чудо, мы все знаем. Но забываем. Разве у нас всегда получается ценить человека, который (которая) живет рядом? Не привычно переругиваться, а ощущать как чудо? Мне отвечать не надо, дорогой читатель, себе ответьте: получается ли относиться к своей половинке как к чуду?
Марина Швыдкая поставила спектакль мастерски. Действие течет плавно, местами — смешно, местами — лирично. Главное — оторваться невозможно. И еще важно: в мюзикле — много действующих лиц и ни одного актерского провала. Все работают точно и внятно. И это тоже, безусловно, заслуга режиссера. Не называю имена артистов, потому что всех назвать невозможно, а выделять кого-то не хочется. Хороши все.
Я не первый раз в Московском театре мюзикла и поражаюсь тому, как много у нас, оказывается, молодых артистов, которые умеют замечательно петь и замечательно играть. Ведь еще, кажется, совсем недавно мы спорили о том: наш ли жанр мюзикл? И вот — пожалуйста. Молодые, профессиональные артисты мюзикла.
Замечательные, фантазийные декорации и костюмы придумала Анастасия Нефедова. На этом спектакле я вдруг понял, как не хватает нам и в жизни, и даже в театре радостной яркости. Понимаете? Мрачно — заумного — полно, а вот такой бесшабашной яркости, которую предложила Нефедова, не хватает.
Самые большие вопросы у меня к музыке — композитор Артем Пысь. Но, когда речь идет о музыке, я скромно потупляю взгляд — не уверен, что имею право о ней судить.
В этом спектакле нет плохих людей, потому что каждый по-своему несчастен. На самом деле это история про то, как люди побеждают свое одиночество: каждый как может. Поэтому она так близка сидящим в зале.
И вдруг оказывается, что ковид, который, казалось бы, должен был разделить людей, на самом деле многих соединил. Неслучайно после эпидемии увеличилось количество как разводов, так и свадеб.
Один из героев мюзикла, не вылезая, сидит за столом, играя в компьютерные стрелялки. Когда твой единственный друг — компьютер, это тоже ведь одиночество нашего времени. А почему он не вылезает? А потому, что никому не нужен. И вдруг, именно во время ковида, пригождается его умение обращаться с компом, и он выходит из-за стола и идет на помощь. Мы не одиноки, когда мы нужны…
Главные герои встречаются в клубе, а потом — на протяжении всего спектакля — ищут друг друга. Молодые, красивые, талантливые… Одна встреча, и уже не можешь без этого человека? Почему так? А потому, что нужна та встреча, которая убивает одиночество, а остальные не интересны.
Мне кажется, Марина Швыдкая сделала спектакль по знаменитому принципу «монтажа аттракционов». Он как бы состоит из отдельных «аттракционов», каждый из которых замечательно придуман и исполнен. А не так ли, собственно говоря, строится и наша с вами жизнь, дорогой читатель и зритель? Куски существования, каждый из которых хочется прожить ярко и весело.
Узнаваемость… Вот, возможно, главное слово спектакля «Тест на любовь». В этой веселой, музыкальной истории мы узнаем мир, где живем; узнаем самих себя; свои проблемы и проблемы мира, нас окружающего.