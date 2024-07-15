Андрей Максимов — о том, как ковид соединил людей

«Тест на любовь» — такая история, которая относится к зрителю с сочувствием. «Любовь — это чудо», — поют в конце. Банальность? Может быть… Но банальность — это абсолютная истина. Про то, что любовь — это чудо, мы все знаем. Но забываем. Разве у нас всегда получается ценить человека, который (которая) живет рядом? Не привычно переругиваться, а ощущать как чудо? Мне отвечать не надо, дорогой читатель, себе ответьте: получается ли относиться к своей половинке как к чуду?