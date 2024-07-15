Узнали, какие сюрпризы готовит погода в Иркутске на неделю с 15 по 21 июля

Погода в Иркутске на неделю с 15 по 21 июля снова принесет горожанам жаркие дни. Опять в городе на Ангаре сибиряки будут искать, где бы охладиться в такой летний зной. Кстати, корреспондент КП-Иркутск проверила на себе несколько способов борьбы с жарой. Что из этого вышло — здесь. Так в понедельник, 15 июля, синоптики ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» обещают, что воздух в областном центре прогреется до +29 градусов.
— В Иркутске 15 числа переменная облачность, без существенных осадков, ветер днем северо-западный 3−8 м/с, — говорят в Иркутском Гидрометцентре. — Температура днем +27…+29.
И таких жарких дней в ближайшее время предстоит пережить еще несколько. По данным Гидрометцентра России, в столице Приангарья во вторник ночью прольется дождь — выпадет до 5 миллиметров осадков. Вероятность их 87%. Что касается температуры, то в ночные часы она понизится до +17 градусов. Днем же 16 июля столбики уличных термометров покажут +27. Однако, будет немного прохладнее за счет того, что солнышко на небе временами станут закрывать облака.
— Также днем 16 июля в Иркутске пройдет небольшой кратковременный дождь, — сообщают метеорологи. — Его вероятность 63%, ожидаем до 0.3 миллиметров осадков.
В среду небесная канцелярия дождем одарить горожан не намеревается. Ночью 17 июля метеорологи прогнозируют до +15 градусов, а днем — малооблачную погоду без осадков и до +28.
Облачно с прояснениями и вновь без осадков, как сообщает Гидрометцентра страны, пройдет в Иркутске и ночь на четверг, температура воздуха составит +15 градусов. Днем же 18 июля в областном центре ожидается облачная погода, снова будет жарко до +27 градусов. К слову, обещается небольшой кратковременный дождь, который вряд ли принесет долгожданную прохладу.
Стоит отметить, что осадки усилятся в ночь на 19 июля. По прогнозу от Гидрометцентра России, в Иркутске в пятницу ночью с 79%-ой вероятность прольется дождь — до 3.5 миллиметров осадков. По сравнению с предыдущими ночами немного потеплеет — до +17 градусов. Кстати, кратковременный дождь выпадет в областном центре в пятницу и днем. Синоптики прогнозируют до 2.1 миллиметра осадков и до +25 градусов.
Ну что сказать! Готовьтесь и думайте, как проведете время на природе, ведь в Иркутске в эти выходные снова жара! Да, по ночам прохладно — например, в субботу всего +16, но днем облачно с прояснениями и +29.
Что же касается воскресенья, то прогноз такой же знойный — по данным портала Гисметео, в столице Приангарья ночью 21 июля +15 градусов, а днем снова 30-градусное пекло. При этом оба дня — и субботу, и воскресенье — пройдут без осадков.
Кстати, в эти выходные иркутяне могут отправиться в гости на концерты в два соседних города — в Байкальск или Шелехов. В Байкальске пройдет фестиваль клубники с 19 по 21 июля — подробности здесь, а в Шелехове 20 числа отметят День города, куда приглашена известная поп-группа — подробности тут.
Такой будет погода в Иркутске на неделю с 15 по 21 июля.