Узнали, какие сюрпризы готовит погода в Иркутске на неделю с 15 по 21 июля

Погода в Иркутске на неделю с 15 по 21 июля снова принесет горожанам жаркие дни. Опять в городе на Ангаре сибиряки будут искать, где бы охладиться в такой летний зной. Кстати, корреспондент КП-Иркутск проверила на себе несколько способов борьбы с жарой. Что из этого вышло — здесь. Так в понедельник, 15 июля, синоптики ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» обещают, что воздух в областном центре прогреется до +29 градусов.