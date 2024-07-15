Эксперты рынка оценили реалистичность прогноза о подешевении новостроек на 40%

За последние три месяца цены искусственно выросли, и сейчас рынок должен сформировать рыночную стоимость квартиры без льготной ипотеки, отмечает основатель управляющей компании Smarent Виктор Зубик. Есть ряд помещений на первичном рынке жилья, которые продаются с завышенными ценами, и, может, даже будут единичные случаи со скидками в 30−40 процентов, но не на всем рынке сразу, считает он. Кроме того, летом всегда наблюдается просадка по продажам, поэтому цены, скорее всего, будут снижаться в ближайшие два месяца. Но это не значит, что рынок рухнет до конца года, говорит эксперт. Причин для массового снижения цен на новостройки на 40% нет, потому что сейчас по переуступке от физлица квартира в новостройке продается с дисконтом в районе 10% по сравнению с ценой застройщика, это и есть их рыночная стоимость.