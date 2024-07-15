Испанец Родри признан лучшим игроком чемпионата Европы-2024

Полузащитник сборной Испании Родри признан УЕФА лучшим футболистом завершившегося первенства Европы.
По ходу победного для «красной фурии» турнира Родри забил один мяч и пасовал с точностью 92,84 процента. По мнению ряда аналитиков и специалистов, Родри, выступающий за английский «Манчестер Сити», должен стать одним из главных претендентов на «Золотой мяч».
Футболист сборной Испании Родри. Фото: REUTERS
Ну, а пока Родри и его партнеры по национальной команде празднуют триумф на Евро. Родри уверен: испанская команда вошла в историю благодаря победе на соревнованиях в Германии.
«Какой день! Наверное, я переживаю лучший момент в карьере. Теперь мы самая титулованная сборная в истории Евро. Люди говорили о предыдущих поколениях, которые проложили нам путь, а теперь мы завоевали трофей, вошли в историю. Испания победила четырех чемпионов мира за один турнир — это фантастика», — приводит слова Родри Marca.
Еще один приз — лучшему молодому игроку Евро — получил также футболист испанской команды Ламин Ямаль, установивший за этот месяц несколько рекордов.
Ямаль, которому за сутки до финала с Англией (2:1) исполнилось 17 лет, стал лучшим ассистентом Евро с четырьмя голевыми передачами. Один из них он отдал во вчерашней встрече, поделившись мячом с Нико Уильямсом.
«Я невероятно счастлив — сбылась мечта. Это лучший подарок, который я мог только получить. Хочу отметить победу со своей семьей. Когда англичане сравняли счет, они начала давить, но в каком бы положении ни была наша команда, она со всем справляется и в итоге побеждает», — сказал Ямаль.