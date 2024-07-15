Испанец Родри признан лучшим игроком чемпионата Европы-2024

«Я невероятно счастлив — сбылась мечта. Это лучший подарок, который я мог только получить. Хочу отметить победу со своей семьей. Когда англичане сравняли счет, они начала давить, но в каком бы положении ни была наша команда, она со всем справляется и в итоге побеждает», — сказал Ямаль.