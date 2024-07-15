В понедельник на Южном Урале ожидаются дожди и грозы

Температура воздуха днем составит от +22 до +27 градусов. Ветер северо-восточный, восточный 5−10 метров в секунду, при грозе порывы до 16.
В Челябинске сегодня облачно с прояснением, кратковременный дождь, возможна гроза. Температура воздуха днем составит от +25 до +27 градусов. Ветер северо-восточный, восточный 5−10 метров в секунду.
День Ангела сегодня, 15 июля, у Иувеналия и Фотия.
Между прочим, 15 июля 2024 года отмечают день Берегини. Согласно народным приметам, сегодня нельзя ругаться и ссориться. Дело в том, что негативная энергетика будет преследовать человека очень долго.