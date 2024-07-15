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В понедельник на Южном Урале ожидаются дожди и грозы

В понедельник, 15 июля, в Челябинской области будет облачно с прояснением, небольшие, местами умеренные дожди, на юге и востоке до сильных, грозы.

Сейчас в Ричмонде: +28° 5 м/с 74% 757 мм рт. ст. +26°
Источник: Сергей Булкин/ТАСС

Температура воздуха днем составит от +22 до +27 градусов. Ветер северо-восточный, восточный 5−10 метров в секунду, при грозе порывы до 16.

В Челябинске сегодня облачно с прояснением, кратковременный дождь, возможна гроза. Температура воздуха днем составит от +25 до +27 градусов. Ветер северо-восточный, восточный 5−10 метров в секунду.

День Ангела сегодня, 15 июля, у Иувеналия и Фотия.

Между прочим, 15 июля 2024 года отмечают день Берегини. Согласно народным приметам, сегодня нельзя ругаться и ссориться. Дело в том, что негативная энергетика будет преследовать человека очень долго.