В Хабаровске изменяются речные маршруты с 16 июля

С 16 июля в Хабаровске все посадки и высадки пассажиров на речные маршруты будут происходить на остановке «Речной вокзал». Причиной изменений является снижение уровня воды в реке Амур, — сообщает пресс-служба администрации города.
Актуальные данные можно получить, связавшись с диспетчером ЗАО «Амурские пассажирские перевозки» по номеру 8−924−310−61−39. Водительский состав ЗАО «Амурские пассажирские перевозки» обеспечит безопасную посадку и перевозку пассажиров на речных маршрутах в условиях снижения уровня воды. Экипажи судов имеют необходимую квалификацию и опыт работы в сложных погодных условиях.
Компания ЗАО «Амурские пассажирские перевозки» обеспечивает качественное обслуживание пассажиров и гарантирует своевременное информирование о любых изменениях в расписании. Для получения более подробной информации о сроках проведения работ и возможных задержках рекомендуется обращаться непосредственно к диспетчеру по указанному выше контактному номеру.