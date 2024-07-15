В Хабаровске изменяются речные маршруты с 16 июля

Компания ЗАО «Амурские пассажирские перевозки» обеспечивает качественное обслуживание пассажиров и гарантирует своевременное информирование о любых изменениях в расписании. Для получения более подробной информации о сроках проведения работ и возможных задержках рекомендуется обращаться непосредственно к диспетчеру по указанному выше контактному номеру.