В Омске на целый день отключат воду в домах двух округов

Как сообщили в Омском водоканале, работы пройдут 19 и 22 июля 2024 года.
Так, в пятницу, 19 июля, с 10 до 20 часов утра, специалисты займутся ремонтом по улице Чайковского, что в Ленинском округе Омска.
Потребители, попадающие под отключение:
ул. Чайковского 6, 8, 10а, 66/1;
ул. Кучерявенко 3, 10а (детский сад),
ул. Труда 21/1, 21а/1, 49 а.
Уточняется, что у дома по улице Кучерявенко, 8 будет установлена машина с питьевой водой.
Кроме того, в понедельник, 22 июля 2024 года, с 10 часов утра и до полуночи, сотрудники омского водоканала выполнят ремонтные работы на водопроводе по улице СибНИИСХоз, 1.
На этот раз под отключение попадают:
— ул. СибНИИСХоз, 1, 2, 3, 3к1, 3к2, 4, 5, 5а, 6, 7, 20, 36, 39, 40, 75;
— Башенный пер., 2;
— 1-й Башенный пер., 2/1, 4, 6, 6/1;
— ул. 9 Дунайская, 27, 50, 52;
— частный сектор и водоразборные колонки по ул. 1−4 Пригородные, 2−4 Крайние, Кизюрина;
— ул. 1−4 Академические — жилой комплекс «Наукоград»;
— СТ «Садовод», Садовод-1";
— ул. Кохомского — коттеджная застройка.
Напомним, ранее также сообщалось о масштабном отключении воды в омских домах, запланированном на четверг, 18 июля 2024 года.