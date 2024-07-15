Жару до +29 обещает погода в Иркутске 15 июля 2024

После двух дней дождей, в областной центр возвращается летняя жара. Погода в Иркутске 15 июля 2024 будет солнечной и теплой. По прогнозам синоптиков Иркутского Гидрометцентра воздух прогреется до +29.
Погода в Иркутске 15 июля 2024
— Днем переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-западный 3−8 м/с. Столбик термометра поднимется до +27…+29, — поделились метеорологи.
Погода в Иркутске 15 июля 2024 принесет жителям областного центра жару, а вот в некоторых районах региона наоборот пройдут дожди и грозы. Местами по Приангарью возможен туман в утреннее время.
Ветер будет преобладать юго-, северо-западный 5−10 м/с с порывами до 13 м/с. В муниципальных образованиях Иркутской области воздух прогрелся до +26…+31.