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Жару до +29 обещает погода в Иркутске 15 июля 2024

Жара до +29 придет в Иркутск 15 июля.

Источник: Комсомольская правда

После двух дней дождей, в областной центр возвращается летняя жара. Погода в Иркутске 15 июля 2024 будет солнечной и теплой. По прогнозам синоптиков Иркутского Гидрометцентра воздух прогреется до +29.

Погода в Иркутске 15 июля 2024

— Днем переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северо-западный 3−8 м/с. Столбик термометра поднимется до +27…+29, — поделились метеорологи.

Погода в Иркутске 15 июля 2024 принесет жителям областного центра жару, а вот в некоторых районах региона наоборот пройдут дожди и грозы. Местами по Приангарью возможен туман в утреннее время.

Ветер будет преобладать юго-, северо-западный 5−10 м/с с порывами до 13 м/с. В муниципальных образованиях Иркутской области воздух прогрелся до +26…+31.