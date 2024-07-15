Дожди с грозой и жара до +32 градусов ждут омичей в понедельник

Днем термометр покажет от +27 до +32 градусов. В отдельных районах похолодает до +22 градусов. Местами пройдет кратковременный дождь с грозой. Скорость ветра составит от 6 до 11 метров в секунду. При грозе возможны порывы до 18 метров в секунду.