Дожди с грозой и жара до +32 градусов ждут омичей в понедельник

Сегодня в Омской области будет дождливо, а местами похолодает до +22 градусов. О том, какая будет погода в Омске 15 июля 2024, рассказали синоптики Обь-Иртышского УГМС.
Днем термометр покажет от +27 до +32 градусов. В отдельных районах похолодает до +22 градусов. Местами пройдет кратковременный дождь с грозой. Скорость ветра составит от 6 до 11 метров в секунду. При грозе возможны порывы до 18 метров в секунду.
В ближайшие два дня жара в Омской области немного спадет. При этом дожди с грозами сохранятся.