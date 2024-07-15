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Дожди с грозой и жара до +32 градусов ждут омичей в понедельник

При этом местами столбик термометра не поднимется выше +22.

Сейчас в Ричмонде: +26° 3 м/с 81% 757 мм рт. ст. +26°
Источник: Сергей Булкин/ТАСС

Сегодня в Омской области будет дождливо, а местами похолодает до +22 градусов. О том, какая будет погода в Омске 15 июля 2024, рассказали синоптики Обь-Иртышского УГМС.

Днем термометр покажет от +27 до +32 градусов. В отдельных районах похолодает до +22 градусов. Местами пройдет кратковременный дождь с грозой. Скорость ветра составит от 6 до 11 метров в секунду. При грозе возможны порывы до 18 метров в секунду.

В ближайшие два дня жара в Омской области немного спадет. При этом дожди с грозами сохранятся.