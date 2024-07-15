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Все изменится в четверг: погода сделает резкий разворот на этой неделе в Хабаровском крае

Дожди, грозы и небольшое похолодание ожидаются в Хабаровском крае 15—19 июля.

Погода в Ричмонде: Сейчас Прогноз на 2 недели Прогноз на месяц
Источник: РИА "Новости"

Жители Хабаровского края уже привыкли к качелеобразной погоде. Сейчас после очередной волны холода пришла типичная июльская жара. Правда, вскоре и ее сместят фронтальные разделы, которые принесут осадки. Подробнее — в материале «КП» — Хабаровск".

ПОГОДА В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ 15—19 ИЮЛЯ 2024.

В начале недели регион продолжит утопать в лучах солнца. Погода будет сухая и жаркая, особенно в южных районах. Столбики термометров будут показывать +15 +22 градуса ночью и +28 +33 градуса днем.

Расклад изменится в четверг, 18 июля. Ожидается, что по территории края пройдут кратковременные дожди. Местами возможны ливни. Из-за этого температурный фон снизится, но не сильно.

«Ночи останутся такими же теплыми — около +17 +22 градусов. Но днем за счет осадков будет немного прохладнее. Ожидаем, что будет не теплее +23 +30 градусов», — сообщил в эфире РАДИО КП (88,3 FM) Никита Перерва, ведущий синоптик отдела долгосрочных прогнозов «Дальневосточного УГМС».

ПОГОДА В ХАБАРОВСКЕ 15—19 ИЮЛЯ 2024.

В Хабаровске ситуация будет аналогичной. Начало недели предполагается сухим и жарким. Ночью не теплее +17 +20 градусов, днем воздух прогреется до +31 градуса.

С четверга ожидаются дожди, не исключено, что прогремят грозы. Ночью столбики термометров покажут около +20 градусов. Днем температура воздуха упадет до +26 +28 градусов.

Прогноз еще будет уточняться.