Все изменится в четверг: погода сделает резкий разворот на этой неделе в Хабаровском крае

Жители Хабаровского края уже привыкли к качелеобразной погоде. Сейчас после очередной волны холода пришла типичная июльская жара. Правда, вскоре и ее сместят фронтальные разделы, которые принесут осадки. Подробнее — в материале «КП» — Хабаровск".
ПОГОДА В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ
В начале недели регион продолжит утопать в лучах солнца. Погода будет сухая и жаркая, особенно в южных районах. Столбики термометров будут показывать +15 +22 градуса ночью и +28 +33 градуса днем.
Расклад изменится в четверг, 18 июля. Ожидается, что по территории края пройдут кратковременные дожди. Местами возможны ливни. Из-за этого температурный фон снизится, но не сильно.
«Ночи останутся такими же теплыми — около +17 +22 градусов. Но днем за счет осадков будет немного прохладнее. Ожидаем, что будет не теплее +23 +30 градусов», — сообщил в эфире РАДИО КП (88,3 FM) Никита Перерва, ведущий синоптик отдела долгосрочных прогнозов «Дальневосточного УГМС».
ПОГОДА В ХАБАРОВСКЕ
В Хабаровске ситуация будет аналогичной. Начало недели предполагается сухим и жарким. Ночью не теплее +17 +20 градусов, днем воздух прогреется до +31 градуса.
С четверга ожидаются дожди, не исключено, что прогремят грозы. Ночью столбики термометров покажут около +20 градусов. Днем температура воздуха упадет до +26 +28 градусов.
Прогноз еще будет уточняться.