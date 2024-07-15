Все изменится в четверг: погода сделает резкий разворот на этой неделе в Хабаровском крае

«Ночи останутся такими же теплыми — около +17 +22 градусов. Но днем за счет осадков будет немного прохладнее. Ожидаем, что будет не теплее +23 +30 градусов», — сообщил в эфире РАДИО КП (88,3 FM) Никита Перерва, ведущий синоптик отдела долгосрочных прогнозов «Дальневосточного УГМС».