С бойцом СВО простятся в Усть-Кутском районе

Участника спецоперации проводят в последний путь в Усть-Кутском районе. Как сообщает пресс-служба администрации района Алексей Антипин погиб еще в мае 2024 года.
— Усть-Кутский район безмерно скорбит и выражает глубокие соболезнования всем родным и близким погибшего героя, — поделились в пресс-службе.
Прощание с героем и защитником Родины пройдет 16 июля в Свято-Успенском храме города. В 12:00 начнется отпевание усопшего, затем в час дня желающие смогут проститься с бойцом спецоперации. После погребения в 16:00 для собравшихся организуют поминальный обед.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что за последние семь дней в авариях на дорогах Иркутской области пострадало 18 человек. Одно из ДТП закончилось летально.