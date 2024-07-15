С бойцом СВО простятся в Усть-Кутском районе

Прощание с героем и защитником Родины пройдет 16 июля в Свято-Успенском храме города. В 12:00 начнется отпевание усопшего, затем в час дня желающие смогут проститься с бойцом спецоперации. После погребения в 16:00 для собравшихся организуют поминальный обед.