Электросамокатам выдадут номера и радиометки

Водителям электросамокатов выдадут индивидуальные регистрационные номера и радиомаячки, при помощи которых их можно будет отслеживать в режиме реального времени. А также введут для них новые штрафы и повысят уже существующие. Такие поправки готовятся ко второму чтению законопроекта о дополнительной ответственности для пользователей средств индивидуальной мобильности, принятому накануне Госдумой, сообщил «Парламентской газете» (18+) член Комитета Совета Федерации по государственному строительству и конституционному законодательству Артем Шейкин.
Контроль в обязательном порядке
По словам Артема Шейкина, за электросамокатами планируют установить двойной контроль: их будут отслеживать как при помощи индивидуальных регистрационных номеров, как у автомобилей, так и при помощи специальных радиометок.
«В рамках пункта 4 дорожной карты Минтранса по регулированию использования средств индивидуальной мобильности будет предусмотрено создание реестра СИМ с выдачей учетного номера, учетного знака и учетной метки, будет решен вопрос фиксации правонарушений в автоматическом режиме и идентификации нарушителей, — пояснил сенатор. — Постановка СИМ на учет будет сопровождаться присвоением СИМ учетного номера, вместе с которым будет выдаваться метка радиочастотной идентификации. Кроме того, в настоящее время есть ГОСТ на электросамокаты».
В Госдуме предложили разрешить аренду электросамоката только по паспорту
Прокатные компании обязаны контролировать возраст пользователей и соблюдение ПДД, считают парламентарии.
При этом касаться новые формы контроля будут не только прокатных электросамокатов, но и частных. Другими словами, каждый самокатчик, который купил двухколесного коня для личного пользования — неважно, является он физическим лицом, индивидуальным предпринимателем или представляет лицо юридическое, — обязан будет поставить его на учет и также получить свой индивидуальный регистрационный номер и радиочастотный маячок.
Штрафы вырастут в пять раз
Продолжается и развитие идеи с дополнительными штрафами. Так, по словам Артема Шейкина, ко второму чтению в законопроект планируют внести ряд поправок, которые позволят жестче контролировать поведение самокатчиков.
«На данный момент собираются предложения по доработкам ко второму чтению, — подчеркнул сенатор. — Отмечу, что сейчас прорабатываются предложения по вопросам установления штрафа за оставление лицом, использующим для передвижения СИМ или велосипедистом, места ДТП в размере от 20 до 30 тысяч рублей вместо содержащейся сейчас в законопроекте санкции штрафа от 4 до 5 тысяч рублей. Также рассматривается вопрос наделения органов исполнительной власти субъектов РФ полномочиями по вопросам, связанным с движением на СИМ или велосипеде по автомагистрали и так далее».
Напомним, накануне Госдума приняла в первом чтении законопроект о штрафах для водителей электросамокатов. Он должен устранить правовую коллизию: дело в том, что с 1 марта средства индивидуальной мобильности, к которым относятся и самокаты, прописаны в ПДД, но вот штрафы за нарушения правил установлены не были.
Новые штрафы для самокатчиков могут ввести в 2024 году
Госдума 10 июля планирует рассмотреть поправки в КоАП для средств индивидуальной мобильности.
«Законопроект предусматривает, что езда на электросамокате или велосипеде в состоянии алкогольного опьянения обойдется нарушителю в сумму от 20 до 30 тысяч рублей, а превышение скорости — от 500 до 5 тысяч рублей. За причинение легкого вреда здоровью при ДТП нарушителя, управлявшего СИМ, оштрафуют на сумму от 2 до 5 тысяч рублей, вреда средней тяжести — от 10 до 15 тысяч рублей, — сообщает пресс-служба Государственной Думы. — Штрафовать будут и за езду на самокате или велосипеде по автомагистрали, за нарушения при пересечении перекрестков, при движении по тротуарам, за оставление места ДТП и отказ от медосвидетельствования на состояние опьянения».
Напомним, как недавно отмечал на Петербургском юридическом форуме начальник Научного центра безопасности дорожного движения МВД Дмитрий Митрошин, если в 2019 году в России было зарегистрировано всего 142 происшествия с участием водителей средств индивидуальной мобильности, то уже в 2023 году их количество выросло до 3 177. При этом, по словам Митрошина, наибольшую опасность самокатчики представляют не для пешеходов, как это принято думать, а для самих себя: из 43 всех погибших за прошлый год 42 оказались водителями СИМ и только одного человека сбили на тротуаре. Всего же, по данным профильного интернет-портала «Трушеринг», в России в 2023 году насчитывалось свыше 330 тысяч электросамокатов, на которых пользователи совершили 211 миллионов поездок. И, скорее всего, эти цифры вырастут: так, портал прогнозирует увеличение флота к 2026 году до 511 тысяч штук, а клиентской базы — до 35 миллионов человек.