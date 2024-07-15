Электросамокатам выдадут номера и радиометки

Напомним, как недавно отмечал на Петербургском юридическом форуме начальник Научного центра безопасности дорожного движения МВД Дмитрий Митрошин, если в 2019 году в России было зарегистрировано всего 142 происшествия с участием водителей средств индивидуальной мобильности, то уже в 2023 году их количество выросло до 3 177. При этом, по словам Митрошина, наибольшую опасность самокатчики представляют не для пешеходов, как это принято думать, а для самих себя: из 43 всех погибших за прошлый год 42 оказались водителями СИМ и только одного человека сбили на тротуаре. Всего же, по данным профильного интернет-портала «Трушеринг», в России в 2023 году насчитывалось свыше 330 тысяч электросамокатов, на которых пользователи совершили 211 миллионов поездок. И, скорее всего, эти цифры вырастут: так, портал прогнозирует увеличение флота к 2026 году до 511 тысяч штук, а клиентской базы — до 35 миллионов человек.