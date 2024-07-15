«Наливайки» в Хабаровском крае ограничат по времени работы

Депутаты Законодательной думы Хабаровского края поддержали инициативу об ограничении времени продажи алкогольной продукции для организаций общественного питания, которые расположены в многоквартирных домах. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», после внесения изменений в соответствующий нормативный акт, торговать спиртным такие заведения смогут лишь с 10:00 до 22:00.
По информации пресс-службы регионального парламента, ограничения коснутся предприятий, которые совмещены со стационарным продовольственным магазином и торгуют исключительно пивом и легкими спиртными напитками. При этом изменения не затронут заведения полного цикла — имеющих лицензию на розничную торговлю алкоголем при оказании услуг общественного питания.
— Данная мера в первую очередь ограничит деятельность недобросовестных субъектов предпринимательства. Такие бизнесмены ведут себя неконкурентно и наносят урон законопослушным предпринимателям. Так называемые «наливайки» просто подменяют розницу и обходят краевой закон, по условиям которого торговля ограничивается с 10 утра до 10 вечера, — сказал председатель комитета по вопросам промышленности, предпринимательства и инфраструктуры Виктор Лопатин. Как ранее неоднократно писало наше издание, краевой закон, который позволил бы регулировать работу так называемых «наливаек», ждёт очень большое число добропорядочных граждан в нашем крае. Речь идёт о заведениях, которые днём функционируют как магазины, а ночью превращаются в «бары», нарушая законодательство о запрете ночной продажи алкоголя и мешая жителям домов. В нашем регионе насчитывается порядка 140 «наливаек».