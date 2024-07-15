Новые предметы включат в программу школ Иркутской области с 1 сентября

Основы безопасности и защиты родины будут проходить школьники с 8 по 11 классы, он заменит основы безопасности жизнедеятельности (ОБЖ). В частности, в предмет добавят основы огневой подготовки, основы беспилотных авиационных систем, основы тактической медицины и другие модули. Труд же будут изучать с 1 по 9 классы — он заменит технологию. Упор будет сделан в том числе на формирование трудовых навыков и профориентацию.